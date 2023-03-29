THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MET IN REGULAR SESSION ON TUESDAY, MARCH 28TH WITH FOURTEEN COMMISSIONERS PRESENT AND FOUR ABSENT. LAWRENCE COUNTY RESIDENT NOAH DOERFLINGER, REPRESENTING A GROUP OF STUDENTS WHO ATTEND COLUMBIA STATE AT THE NEW COLLEGE, EXPRESSED CONCERN ABOUT SECURITY ARRANGEMENTS IN THE FACILITY. IN LIGHT OF THE RECENT SCHOOL SHOOTING IN NASHVILE, HE ASKED THE COMMISSIONERS TO EXPLORE FUNDING FOR AN ON-SITE SECURITY GUARD, SURVEILLANCE CAMERAS, AND OTHER MEASURES TO ENHANCE SECURITY. IN REGULAR BUSINESS, THE COMMISSION VOTED TO APPROVE A NUMBER OF MEASURES INCLIDING ELECTION OF NOTARIES, AMENDMENTS TO COUNTY AND SCHOOL BUDGETS, PURCHASE OF A SKID STEER FOR THE SOLID WASTE DEPARTMENT, DISPOSITION OF SURPLUS EQUIPENT AND OTHER ROUTINE ITEMS. RESOLUTIONS TO ADD SEVERAL ROADS TO THE OFFICIAL LAWRENCE COUNTY ROAD LIST AND NAMING A BRIDGE ON OAKS ROAD IN MEMORY OF HEATHER PATRICK HITT WERE ALSO APPROVED. COMMISSIONERS APPROVED A RESOLUTION TO AMEND THE SCHEDULE OF SOLID WASTE DISPOSAL RATES FOR DEMOLITION DEBRIS TO BE IMPLEMENTED BY LAWRENCE COUNTY SOLID WASTE SERVICES.
THE COMMISSION MEETS BI-MONTHLY ON THE FOURTH TUESDAY OF THE MONTH.
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