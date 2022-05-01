THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF EDUCATION WILL MEET IN REGULAR SESSION ON MAY 17TH AT 5 AT THE CENTRAL OFFICE LOCATED AT 1620 SPRINGER ROAD IN LAWRENCEBURG.
THE BOARD WILL ALSO CONDUCT A WORK SESSION ON MAY 10TH AT 5.
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