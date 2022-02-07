THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND THE U-T, T-S-U EXTENSION OFFICE, ALONG WITH SEVERAL LOCAL AGRICULTURE BUSINESSES AND AGENICES, WILL ONCE AGAIN BE SPONSORING A SALUTE TO AGRICULTURE WEEK TO BE HELD IN JUNE. AS PART OF THE SPECIAL WEEK, A "CENTURY FARM" WILL BE SELECTED AND RECOGNIZED. TO QUALIFY FOR CONSIDERATION, FARMS MUST STILL BE IN THE FAMILY AND HAVE BEEN IN CONTINUOUS OPERATION FOR AT LEAST 100 YEARS. IN ADDITION TO THE NOMINATION FORM THE APPLICANT WILL NEED TO PROVIDE A BRIEF HISTORICAL ACCOUNT OF THE FARM AND MAIL THIS SUMMARY IN ALONG WITH THE FORM. PREVIOUS NOMINATIONS ARE KEPT ON FILE FOR FUTURE CONSIDERATION. THE DEADLINE FOR SUBMISSION IS FEBRUARY 22ND. NOMINATIONS MAY BE SENT TO THE LAWRENCE COUNTY EXTENSION OFFICE.
For further instruction and to download the application, go to: https://adobe.ly/3J7y1Zc
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