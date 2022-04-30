CITY OF LAWRENCEBURG

THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER HAS LAUNCHED A NEW BRAND AIMED AT MARKING AND SUPPORTING LAWRENCEBURG’S HOSPITALITY AND TOURISM BUSINESSES.

ACCORDING TO A PRESS RELEASE THE VISIT LAWRENCEBURG BRAND WILL PROMOTE TRADITION, MUSIC, AND ADVENTURE EXPERIENCES FOUND AT LAWRENCE COUNTY FIVE MAJOR TOURIST ATTRACTIONS: DAVID CROCKETT STATE PARK, AMISH COUNTRY, ANNUAL EVENTS, FAMILY EXPERIENCES, AND OUTDOOR ADVENTURE ASSETS.

VISIT LAWRENCEBURG WILL BE PRESENT ON FACEBOOK, INSTAGRAM, AND PINTEREST AT @VISITLAWRENCEBURGTN AND WILL PARTNER WITH STATE AND REGIONAL TOURISM PARTNERS LIKE EXPERIENCETN, TN DEPARTMENT OF TOURISM, AND NASHVILLE’S BIG BACKYARD TO MAXIMIZE THE BRAND’S REACH. 

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