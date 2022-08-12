THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER OF COMMERCE’S 67TH ANNUAL CHRISTMAS PARADE WILL BE HELD SATURDAY DECEMBER 3RD AT 5. THIS YEAR’S THEME IS CHRISTMAS IN TOYLAND. ALL PARADE ENTRIES, EXCEPT HORSE RIDERS, MUST PRE-REGISTER AND BE DECORATED WITH CHRISTMAS DECORATIONS. THE FLOATS WILL BE JUDGED ON THE USE OF THE 2022 THEME, NEATNESS, AND THE USE OF LIGHTS. THE FOUR CATEGORIES ARE BUSINESS/COMMERCIAL, CHURCH, SCHOOL/YOUTH GROUP, AND NON-PROFIT ORGANIZATION. WINNERS WILL BE AWARDED THE CHAIRMAN'S BEST OF SHOW ($100), 1ST PLACE ($50), AND 2ND PLACE ($25) IN EACH OF THE FOUR CATEGORIES.
FLOAT ENTRIES FOR THE PARADE ARE FREE BUT YOU MUST REGISTER ONLINE. BUSINESS AND ADVERTISING VEHICLE ENTRIES ARE $30. CAR CLUBS AND INDIVIDUAL VEHICLE ENTRIES ARE $10. HORSES AND ATVS THAT WANT TO PARTICIPATE IN THE CHRISTMAS PARADE ARE WELCOME BUT ARE NOT REQUIRED TO REGISTER. SIMPLY LINE UP AT THE DESIGNATED AREA ON PARADE DAY. THE DEADLINE TO REGISTER IS NOVEMBER 21ST. FOR MORE INFORMATION GO TO LAWCOTN.COM
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