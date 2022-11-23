THE LAWRENCE COUNTY COMMISSION MET IN REGULAR SESSION TUESDAY. THE MEETING BEGAN WITH RECOGNIZING THE SUMMERTOWN HIGH SCHOOL VOLLEYBALL TEAM FOR WINNING THE 2022 STATE HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL TOURNAMENT AND THE EO COFFMAN FOOTBALL TEAM FOR THREE CONSECUTIVE UNDEFEATED SEASONS. SOLID WASTE DIRECTOR GARY WAYNE HYDE WAS THEN HONORED FOR BEING NAME TENNESSEE STATE SOLID WASTE DIRECTOR OF THE YEAR BEFORE LEADERS ENTERTAINED A LENGHTY AGENDA. AMONG THE ITEMS ON THE AGENDA APPROVED INCLUDED A RESOLUTION TO APPROVE HOLIDAYS FOR LAWRENCE COUNTY GOVERNMENT FOR 2023, A RESOLUTION TO APPROVE TO APPROVE AMENDMENTS OR ADOPT WORKPLACE POLICIES FOR LAWRNCE COUNTY EMPLOYEES, AND RESOLUTIONS TO AMEND THE 2022-2023 LAWRENCE COUNTY BUDGET AND THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF EDUCATION. A RESOLUTION CONCERNING THE APPOINTING OF CHAD MOORE TO THE EMERGENCY SERVICES COMMITTEE BROUGHT MUCH DISCUSSION WHICH FAILED WITH A 7 YES 10 NO COUNT. THE MAIN POINT BROUGHT BEFORE COMMISSIONERS IS THE RATIO ON THE COMMITTEE OF NON-COMMISSIONERS TO COMMISSIONERS. A RESOLUTION TO APPROVE THE COLLEGE LEASE FOR COLUMBIA STATE COMMUNITY COLLEGE ALSO FAILED AS IT WAS BROUGHT UP HOW MUCH IS BEGING PAID TO LEASE NOW COMPARED TO WHEN THE COLLEGE WAS IN THEIR OLD LOCATION. TWO ITEMS THAT WERE TO BE DISCUSSED UNDER SUSPENSION OF RULES WAS TABLED AS NO ONE MADE THE MOTION AND VOTED TO SUSPEND THE RULES. ONE OF THE TWO ITEMS WAS THE PURCHASE OF A NEW AMBULANCE. radio7media.com IMMEDIATELY FOLLOWING ADJOURNMENT, A MEMBER OF EMS, APPROACHED THE PODIUM AND SPOKE PASSIONATELY TO THE COMMISSIONERS ABOUT THE CRITICAL NEEDS OF LAWRENCE COUNTY EMS AND THE CURRENT ISSUES THE AMBULANCE SERVICE FACES IN LAWRENCE COUNTY.
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