LC GOVERNMENT

THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MET IN SPECIAL SESSION TUESDAY. LEADERS ENTERTAINED A LENGTHY AGENDA IN WHICH ALL ITEMS WERE APPROVED.  AMONG THOS ITEMS INCLUDED RESOLUTIONS TO AMEND THE 2022-2023LAWRENCE COUNTY AND BOARD OF EDUCATION BUDGETS AND A RESOLUTION TO APPROVE NON-PROFIT AND CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND TO APPROVE DISTRIBUTION OF THE HOTEL MOTEL TAX.  A RESOLUTION FIXING THE TAX LEVY IN LAWRENCE COUNTY FOR THE YEAR ENDING JUNE 30TH 2023 WITH THE COMBINED TAX RATE FOR LAWRENCE COUNTY BEGINNING JULY 1ST BEING $2.01 FOR EACH 100 DOLLARS OF TAXABLE PROPERTY ALSO PASSED AS DID A RESOLUTION TO APPROVE PAYMENT OF 1,000 DOLLARS TO LAWRENCE COUNTY EMPLOYEES WHO COMPLETE THE SOCIETY FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM. THE COMISSION WILL MEET AGAIN FOR AN AGENDA MEETING ON TUESDAY AT 5 IN THE SECOND FLOOR CONFERENCE ROOM AT THE LAWRENCE COUNTY ADMINISTRATIVE BUILDING.

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