LAWRENCE COUNTY DIRECTOR OF ACCOUNTS AND BUDGETS TERESA PURCELL RESIGNED UNEXPECTEDLY ON THURSDAY EVENING FOLLOWING THE BUDGET AND EMERGENCY SERVICES JOINT COMMITTEE MEETING.
PURCELL HAS SERVED THE COUNTY AS DIRECTOR OF ACCOUNTS AND BUDGETS FOR 21 YEARS. COUNTY LEADERSHIP WAS SURPRISED AT THE HIGHLY UNEXPECTED EVENT AND ARE ACTIVELY WORKING TO FIND PURCELL’S REPLACEMENT AS THIS POSITION IS EXTREMELY IMPORTANT TO THE DAY-TO-DAY OPERATIONS OF COUNTY GOVERNMENT.
MORGAN IS WORKING CLOSELY WITH CTAS (COUNTY TECHNICAL ADVISORY SERVICE) AND THE COMPTROLLER’S OFFICE TO GUIDE THE TRANSITION. THE POSITION WILL BE POSTED, AND THE PROPER HIRING PROCESS WILL BE FOLLOWED. ONCE A REPLACEMENT IS CHOSEN, THE COUNTY EXECUTIVE WILL APPOINT, AND THE COUNTY COMMISSION WILL APPROVE THE APPOINTMENT.
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