LAWRENCE COUNTY EMS RECENTLY LAUNCHED A NEW RESPONSE AND NAVIGATION SYSTEM THAT WILL BETTER ENABLE CREWS TO EFFECTIVELY RESPOND TO EMERGENCY SCENES. UNITS HAVE BEEN EQUIPPED WITH ENHANCED GPS MODULES AND TABLETS OPERATING THE NEW PROGRAM. THIS COLLABORATIVE PROJECT PROVIDE AN ADDITIONAL LINK BETWEEN EMS RESPONDERS AND DISPATCHERS AT LAWRENCE COUNTY E-911.
THE NEW TECHNOLOGY OPERATES USING THE EDISPATCHES RESPONSE SOFTWARE, WHICH PROVIDES A LINK FOR DISPATCHERS TO SEND INFORMATION DIRECTLY TO EMS UNITS. EACH TIME AN EMERGENCY CALL IS DISPATCHED, AN ALERT WILL APPEAR IN THE SOFTWARE WITH VITAL RESPONSE INFORMATION, SUCH AS ADDRESS AND CALL CHIEF COMPLAINT. THE SOFTWARE PROGRAM DIRECTLY LINKS WITH POPULAR GPS SOFTWARE OPTIONS TO AUTOMATICALLY LOAD THE ADDRESS INTO THE GPS PROGRAM TO ENSURE ACCURATE AND TIMELY RESPONSES. IF DISPATCHERS DETERMINE ADDITIONAL INFORMATION, THEY CAN RESEND ALERTS TO INCLUDE ADDITIONAL CALL INFORMATION. FOR MORE INFORMATION, CALL 931-762-3566.
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