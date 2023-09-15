WALLACE PALMORE WILL BE THE SPEAKER FOR THE LAWRENCE COUNTY GENEALOGICAL SOCIETY'S MEETING SATURDAY, SEPTEMBER 16TH AT THE OLD JAIL MUSEUM ON WATERLOO STREET AT 1:00 P.M. THE TOPIC OF THE PROGRAM WILL BE ABOUT ONE OF HIS ANCESTORS, THE EDWARD POTEET FAMILY WHO MIGRATED FROM VIRGINIA THROUGH NORTH CAROLINA INTO, ALABAMA, AND GILES AND LAWRENCE COUNTIES IN TENNESSEE. MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC ARE INVITED TO ATTEND.
MEMBERSHIP IN THE SOCIETY IS ONLY $10 PER YEAR FOR WHICH YOU WILL RECEIVE TWO 40-PAGE JOURNALS FILLED WITH INFORMATION INCLUDING FAMILY HISTORIES, ABSTRACTS OF LOCAL COUNTY RECORDS, BIBLE RECORDS, CEMETERY RECORDS, OLD PICTURES, HISTORY OF BYGONE BUSINESSES, HOMES, AND MUCH MORE.
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