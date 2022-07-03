LAWRENCE COUNTY GOVERNMENT IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR AN I-T SUPPORT SPECIALIST.
CANDIDATES MUST COMPLETE AN APPLICATION AND SUBMIT A RESUME TO: SWALKER@LAWCOTN.ORG BY JULY 8TH.
FOR MORE INFORMATION GO TO LAWRENCEBURGTN.GOV/EMPLOYMENT
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