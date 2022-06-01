TENNESSEE GOV. BILL LEE AND DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSIONER BOB ROLFE ANNOUNCED TODAY NINE NEW SITE DEVELOPMENT GRANTS, TOTALING APPROXIMATELY $7.6 MILLION.
THE GRANTS ARE DESIGNED TO HELP COMMUNITIES ACHIEVE SELECT TENNESSEE SITE CERTIFICATION AND PREPARE INDUSTRIAL SITES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS. THE FUNDING HELPS COMMUNITIES INVEST IN INFRASTRUCTURE AND ENGINEERING IMPROVEMENTS ON PROJECT-READY SITES.
THE SITE DEVELOPMENT GRANT PROGRAM, PART OF THE RURAL ECONOMIC OPPORTUNITY ACT, WORKS IN TANDEM WITH TNECD’S SELECT TENNESSEE PROGRAM. SINCE 2016, TNECD HAS AWARDED 136 SITE DEVELOPMENT GRANTS ACROSS THE STATE, TOTALING MORE THAN $54 MILLION IN ASSISTANCE TO LOCAL COMMUNITIES.
HE GRANTS AWARDED THIS ROUND INCLUDE:
- CITY OF WAYNESBORO: WAYNESBORO INDUSTRIAL PARK, $1,345,630 – PROPERTY GRADING, ACCESS ROAD CONSTRUCTION
- JOINT ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT BOARD OF LAWRENCE COUNTY: LAWRENCEBURG INDUSTRIAL PARK, $2,000,000 – PROPERTY PURCHASE
- SAVANNAH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF THE CITY OF SAVANNAH, TN: BOYD PROPERTY, $80,370 – DUE DILIGENCE STUDIES
APPLICATIONS WERE REVIEWED BY AN ADVISORY COMMITTEE MADE UP OF TNECD, AUSTIN CONSULTING, THE TENNESSEE VALLEY AUTHORITY, TENNESSEE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CONSERVATION AND TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.
EACH APPLICATION WAS SUPPORTED BY THE COMMUNITY’S SENATOR AND REPRESENTATIVES IN THE TENNESSEE GENERAL ASSEMBLY.
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