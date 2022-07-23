THE LAWRENCE COUNTY RECYCLING BUILDINGS LOCATED AT LAWRENCE COUNTY SCHOOLS WILL BE CLOSED FOR THE TIME BEING DUE TO LABOR SHORTAGES CAUSED BY COVID.
RECYCLABLES CAN BE TAKEN TO THE SOLID WASTE TRANSFRE STATION AT 2126 BALER DRIVE IN LAWRENCEBURG.
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