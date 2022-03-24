THE LAWRENCEBURG CITY COUNCIL HELD ITS REGULAR SESSION ON THURSDAY, MARCH 24. FORMER MAYOR KEITH DURHAM PRESENTED A PETITION ON BEHALF OF RESIDENTS OF FIFTH AVENUE ASKING THE COUNCIL TO ABANDON PLANS TO EXTEND THE ROAD THRU A NEW RESIDENTIAL DEVELOPMENT TO WEEKLY CREEK ROAD. MAYOR LAY REPORTED THAT HE HAD DISCUSSED THE REQUEST WITH THE DEVELOPER WHO WOULD HAVE NO ISSUE IF THE CITY DECIDED NOT TO BUILD THE EXTENSION.
THE COUNCIL APPROVED TWO ROUTINE ORDINANCES AND SEVERAL RESOLUTIONS INCLUDING AUTHORIZATION TO CONTRACT WITH A THIRD PARTY TO CONDUCT A SALARY AND BENEFIT ANALYSIS FOR THE CITY. IT ALSO APPROVED A JOINT CONTRACT WITH THE COUNTY FOR A FIREWORKS DISPLAY ON OR ABOUT JUNE 25TH, AND DECLARING THE CABIN LOCATED IN THE FLOOD POND AREA AS SURPLUS WITH THE BUILDING TO BE DONATED TO DAVID CROCKETT STATE PARK.
LAWRENCEBURG POLICE CHIEF TERRY BEECHAM ANNOUNCED SEVERAL PROMOTIONS AND INTRODUCED HUGHIE ENGLETT WHO WILL BE HANDLING SEVERAL FUNCTIONS FOR THE DEPARTMENT. LUS MANAGER VIC PUSSER UPDATED THE COUNCIL ON PROGRESS OF THE NEW SUBSTATION NORTH OF THE CITY.
THE LAWRENCEBURG CITY COUNCIL MEETS ON THE SECOND AND FOURTH THURSDAYS OF EACH MONTH.
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