THE LAWRENCEBURG CITY COUNCIL MET IN REGULAR SESSON ON THURSDAY WHERE ALL ITEMS ON THE AGENDA WERE VOTED ON AND APPROVED. AMONG THE ITEMS INCLUDE AN ORDINANCE TO AMEND THE 2022-2023 FISCAL YEAR BUDGET AND A RESOLUTION TO AUTHORIZE THE CITY FIRE DEPARTMENT TO ACCEPT THE PROPOSAL OF MILLER’S CONTRUCTION FOR THE REPAIR OF THE CONCRETE DRIVE IN FRONT OF FIRE STATION ONE.
A PUBLIC HEARING WILL BE HELD ON OCTOBER 12, 2023 BEFORE THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL AT 9:00 AM IN THE COUNCIL ROOM LOCATED AT 25 PUBLIC SQUARE CONCERNING ORDINANCE 1372, TO ZONE PROPERTY LOCATED ON THE NORTH SIDE OF HAGAN ROAD TO I-1, LIGHT-INDUSTRIAL DISTRICT. PROPERTY BELONGS TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION OF LAWRENCE COUNTY. ALL INTERESTED PARTIES ARE INVITED TO ATTEND.
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