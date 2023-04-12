AGENDA
Lawrenceburg City Council Meeting
9:00 AM
April 13, 2023
- Roll Call - Page Number
- Call meeting to order
- Prayer -
- Pledge of Allegiance –
- Approval of Minutes of the March 23, 2023 meeting 1
- Welcome Press & Visitors –
- Mayor’s Announcements and Business –
- City Administrator – Police Department Presentation
- Department Manager Report
- LUS Financials for February 2023
- Old Business
- New Business - Legal Issues - City Attorney - Alan Betz
ORDINANCE(S)
ORDINANCE NO. 1361 2
AN ORDINANCE TO AMEND ORDINANCE 1357 TO ADD ADDITIONAL FEE
FOR CONTAMINATED LOADS TAKEN TO THE CITY OF LAWRENCEBURG DEMOLITION LANDFILL –First Reading
ORDINANCE NO. 1362 3
AN ORDINANCE TO AMEND ORDINANCE NO.1340 ENTITLED BUDGET APPROPRIATIONS OF REVENUE AND EXPENDITURES FOR THE 2022-2023
FISCAL YEAR FOR THE CITY OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE GENERAL
FUND – First Reading
RESOLUTION(S)
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 4
OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO NAME THE PROPOSED STREET FROM MATTOXTOWN ROAD TO REMKE LAND TO HIGHWAY 43 AS KELLMARK BOULEVARD
A RESOLUTION FOR THE CITY OF LAWRENCEBURG TO ENTER INTO AN 5
AMENDMENT TO THE CONTRACT IN LIEU OF PERFORMANCE BOND
AS IT RELATES TO THE PROPER OPERATION AND CLOSURE/POST CLOSURE
OF THE CITY OF LAWRENCEBURG DEMOLITION LANDFILL, REGISTRATION
NUMBER DML500000024 LATERAL EXPANSION ENTIRE LANDFILL
(Approximately 3.0 Acres)
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 6
OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO AUTHORIZE THE LAWRENCEBURG
POLICE DEPARTMENT TO APPLY AND ACCEPT A GRANT THROUGH THE
TENNESSEE HIGHWAY SAFETY OFFICE FOR PHYSICAL YEAR 2023-24 FOR REIMBURSEMENT OF PURCHASE OF AN IN CAR CAMERA SYSTEM UP TO
FOUR THOUSAND DOLLARS AND ONE THOUSAND DOLLARS IN RELATED
OVERTIME EXPENSES
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 7
OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO AUTHORIZE THE LAWRENCEBURG
PUBLIC WORKS DEPARTMENT TO PURCHASE ONE KUBOTA UTILITY
VEHICLE FROM BROWN EQUIPMENT COMPANY
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 8
OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO REAPPOINT JASE DUKE, TAD
METHVIN AND CLINT WRIGHT TO THE PARKS AND RECREATION ADVISORY
BOARD.
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 9
OF LAWRENCEBURG TO ENTER INTO A CONTRACT WITH THE DEPARTMENT
OF TRANSPORTATION TO PROCEED WITH THE RIGHT-OF-WAY PURCHASE
FROM SR-6/US-43 (NORTH LOCUST AVE) TO SR-6/US 43 (NORTH LOCUST AVENUE
BY SUBMITTING FUNDS TO THE TREASURY DEPARTMENT OF THE STATE OF TENNESSEE IN THE AMOUNT OF $192,070.00 PIN: 125204.00 CONTRACT NUMBER 170034
A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY 10
OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO ENTER INTO A CONTRACT TO SELL
REAL PROPERTY LOCATED ON 2300 W. O. SMITH ROAD TO JOHN W. DICKSON
A RESOLUTION TO ALLOW CERTAIN REVENUES RECEIVED BY THE 11
PARKS AND RECREATION DEPARTMENT FOR THE RENTAL OF FACILITIES
INSIDE ROTARY PARK AND THE ANNUAL DONATION FROM THE ROTARY
CLUB BE CONSIDERED MISCELLANEOUS REVENUE AND PLACED IN THE
CITY OF LAWRENCEBURG ROTARY PARK DEVELOPMENT FUND SOLELY
FOR THE BENEFIT ROTARY PARK.
OTHER ANNOUNCEMENTS OR BUSINESS
Adjourn
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