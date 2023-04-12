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AGENDA

            Lawrenceburg City Council Meeting

                                   9:00 AM

                                    April 13, 2023

 

  1. Roll Call -                                                                                                       Page Number

 

  1.  Call meeting to order
  1. Prayer -
  1. Pledge of Allegiance –

 

  1. Approval of Minutes of the March 23, 2023 meeting                                                            1
  1. Welcome Press & Visitors –
  1. Mayor’s Announcements and Business –
  1. City Administrator – Police Department Presentation
  1. Department Manager Report
  1. LUS Financials for February 2023
  1. Old Business
  1. New Business - Legal Issues - City Attorney - Alan Betz

ORDINANCE(S)

ORDINANCE NO. 1361                                                                                                       2

AN ORDINANCE TO AMEND ORDINANCE 1357 TO ADD ADDITIONAL FEE

FOR CONTAMINATED LOADS TAKEN TO THE CITY OF LAWRENCEBURG DEMOLITION LANDFILL –First Reading

ORDINANCE NO. 1362                                                                                                       3

AN ORDINANCE TO AMEND ORDINANCE NO.1340 ENTITLED BUDGET APPROPRIATIONS OF REVENUE AND EXPENDITURES FOR THE 2022-2023

FISCAL YEAR FOR THE CITY OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE GENERAL

FUND – First Reading

RESOLUTION(S)

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       4

OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO NAME THE PROPOSED STREET FROM MATTOXTOWN ROAD TO REMKE LAND TO HIGHWAY 43 AS KELLMARK BOULEVARD 

A RESOLUTION FOR THE CITY OF LAWRENCEBURG TO ENTER INTO AN           5

AMENDMENT TO THE CONTRACT IN LIEU OF PERFORMANCE BOND

AS IT RELATES TO THE PROPER OPERATION AND CLOSURE/POST CLOSURE

OF THE CITY OF LAWRENCEBURG DEMOLITION LANDFILL, REGISTRATION

NUMBER DML500000024 LATERAL EXPANSION ENTIRE LANDFILL

(Approximately 3.0 Acres)

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       6

OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO AUTHORIZE THE LAWRENCEBURG

POLICE DEPARTMENT TO APPLY AND ACCEPT A GRANT THROUGH THE

TENNESSEE HIGHWAY SAFETY OFFICE FOR PHYSICAL YEAR 2023-24 FOR REIMBURSEMENT OF PURCHASE OF AN IN CAR CAMERA SYSTEM UP TO

FOUR THOUSAND DOLLARS AND ONE THOUSAND DOLLARS IN RELATED

OVERTIME EXPENSES

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       7

OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO AUTHORIZE THE LAWRENCEBURG

PUBLIC WORKS DEPARTMENT TO PURCHASE ONE KUBOTA UTILITY

VEHICLE FROM BROWN EQUIPMENT COMPANY

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       8

OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO REAPPOINT JASE DUKE, TAD

METHVIN     AND CLINT WRIGHT TO THE PARKS AND RECREATION ADVISORY

BOARD.

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       9

OF LAWRENCEBURG TO ENTER INTO A CONTRACT WITH THE DEPARTMENT

OF TRANSPORTATION TO PROCEED WITH THE RIGHT-OF-WAY PURCHASE

FROM SR-6/US-43 (NORTH LOCUST AVE) TO SR-6/US 43 (NORTH LOCUST AVENUE

BY SUBMITTING FUNDS TO THE TREASURY DEPARTMENT OF THE STATE OF TENNESSEE IN THE AMOUNT OF $192,070.00 PIN: 125204.00 CONTRACT NUMBER 170034

A RESOLUTION FOR THE BOARD OF MAYOR AND COUNCIL OF THE CITY       10

OF LAWRENCEBURG, TENNESSEE TO ENTER INTO A CONTRACT TO SELL

REAL PROPERTY LOCATED ON 2300 W. O. SMITH ROAD TO JOHN W. DICKSON

A RESOLUTION TO ALLOW CERTAIN REVENUES RECEIVED BY THE                   11

PARKS AND RECREATION DEPARTMENT FOR THE RENTAL OF FACILITIES

INSIDE ROTARY PARK AND THE ANNUAL DONATION FROM THE ROTARY

CLUB BE CONSIDERED MISCELLANEOUS REVENUE AND PLACED IN THE

CITY OF LAWRENCEBURG ROTARY PARK DEVELOPMENT FUND SOLELY

FOR THE BENEFIT ROTARY PARK.

           

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