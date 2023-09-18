MAYOR BLAKE LAY OFFICIALLY RECOGNIZES CONSTITUTION WEEK BY SIGNING A PROCLAMATION IN HONOR OF THE DAUGHTERS OF THE AMERICAN REVOLUTION (DAR). THIS GESTURE HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF OUR NATION'S FOUNDATIONAL DOCUMENT AND PAYS TRIBUTE TO THE DEDICATED MEMBERS OF THE DAR WHO WORK TIRELESSLY TO PRESERVE AND PROMOTE OUR CONSTITUTIONAL HERITAGE.
CONSTITUTION WEEK, CELEBRATED ANNUALLY FROM SEPTEMBER 17 TO 23, COMMEMORATES THE SIGNING OF THE UNITED STATES CONSTITUTION ON SEPTEMBER 17, 1787. IT IS A TIME FOR ALL AMERICANS TO REFLECT ON THE ENDURING PRINCIPLES INSCRIBED IN THE DOCUMENT AND TO REMEMBER THE SACRIFICES OF THE FOUNDING FATHERS WHO FORGED THE FRAMEWORK OF OUR GREAT NATION.
"THE CITY OF LAWRENCEBURG PROUDLY RECOGNIZES THE INVALUABLE ROLE OF THE DAUGHTERS OF THE AMERICAN REVOLUTION IN PRESERVING AND PROMOTING OUR NATION'S CONSTITUTIONAL HERITAGE," LAY SAID. “CONSTITUTION WEEK SERVES AS A REMINDER TO ALL CITIZENS OF THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING AND UPHOLDING THE PRINCIPLES UPON WHICH OUR GREAT NATION WAS FOUNDED."
LOCAL DAR CHAPTERS, SUCH AS THE BUFFALO RIVER CHAPTER, HAVE BEEN ACTIVELY INVOLVED IN EDUCATIONAL PROGRAMS, HISTORICAL PRESERVATION INITIATIVES, AND COMMUNITY OUTREACH EFFORTS. THEIR COMMITMENT TO HONORING THE CONSTITUTION AND EDUCATING FUTURE GENERATIONS ABOUT ITS SIGNIFICANCE ALIGNS PERFECTLY WITH THE SPIRIT OF CONSTITUTION WEEK.
THE DAR, FOUNDED IN 1890, IS A VOLUNTEER WOMEN'S SERVICE ORGANIZATION DEDICATED TO PROMOTING HISTORIC PRESERVATION, EDUCATION, AND PATRIOTISM. THEY HAVE A LONG-STANDING HISTORY OF COMMUNITY SERVICE, PRESERVING HISTORY, EDUCATING CHILDREN, AS WELL AS HONORING AND FOSTERING A LOVE FOR AMERICAN HISTORY AND HERITAGE.
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