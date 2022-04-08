AFTER 10 YEARS OF DEDICATED SERVICE TO THE CITY OF LAWRENCEBURG, DOUG EDWARDS IS DEPARTING TO PURSUE OTHER CAREER OPPORTUNITIES.
EDWARDS SERVED AS DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES AND BENEFITS AND WILL CONTINUE IN THIS ROLL ON A PART-TIME, CONTRACT BASIS TO HELP TRAIN HIS REPLACEMENT AND FINALIZE VARIOUS PROJECTS.
“DOUG HAS BEEN A VALUABLE MEMBER OF OUR ADMINISTRATIVE STAFF, AND THE CITY COUNCIL AND I APPRECIATE ALL OF HIS HARD WORK AND DEDICATION TO LAWRENCEBURG,” SAID MAYOR BLAKE LAY. “WE’RE GRATEFUL FOR HIS WILLINGNESS TO HELP IN THE INTERIM, AND WE WISH HIM ALL THE BEST IN HIS FUTURE ENDEAVORS.”
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