THE LAWRENCEBURG ROTARY CLUB RECOGNIZED SCHOLARSHIP WINNERS AND OUTSTANDING SENIORS FROM THE COUNTY’S THREE HIGH SCHOOLS DURING ITS FRIDAY MEETING.
ONE THOUSAND DOLLAR SCHOLARSHIPS WERE AWARDED TO SEVEN STUDENTS BASED ON ACADEMIC PERFORMANCE, PARTICIPATION IN EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES, CITIZENSHIP, AND OTHER FACTORS.
THE WINNERS WERE LYDIA JUDITH BALENTINE, GEORGIA RHEA BURLISON, LAURA RAIN CHAMBLISS, JULIE GRACE CLIFTON, RILEY GABE FRAKES, ANIKEN HENSLEY JOHNSON AND KATIE NICOLE KENNEDY.
PRINCIPAL JENNIFER LITTLETON RECOGNIZED JULIE CLIFTON AS OUTSTANDING FEMALE SENIOR AND ELIJAH SHANNON AS OUTSTANDING MALE SENIOR FROM LORETTO HIGH SCHOOL.
PRINCIPAL LAIN HINSON RECOGNIZED HARLEY CHAPMAN AS OUTSTANDING FEMALE SENIOR AND ANIKEN JOHNSON AS OUTSTANDING MALE SENIOR FROM SUMMERTOWN HIGH SCHOOL.
PRINCIPAL WILLIE JOINER RECOGNIZED LAURA CHAMBLISS AS OUTSTANDING FEMALE SENIOR AND LUKE BOSWELL AS OUTSTANDING MALE SENIOR FROM LAWRENCE COUNTY HIGH SCHOOL.
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