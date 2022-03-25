THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, MARCH 24th. FOLLOWING A DISCUSSION OF ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD APPROVED SEVERAL ADMINISTRATIVE MATTERS INCLUDING AUTHORIZATION TO PROCEED WITH AN ORGANIZATIONAL ASSESSMENT STUDY.
IN OTHER BUSINESS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER ANNOUNCED THAT A TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL INCREASE RESIDENTIAL POWER BILLS FROM ONE TO FOUR DOLLARS IN APRIL VERSUS MARCH. HE REPORTED THAT THE SYSTEM WILL BE PROACTIVE ON SOCIAL MEDIA TO ADVISE THE PUBLIC ABOUT REASONS BEHIND THE RATE INCREASE. THE BOARD ALSO DISCUSSED THE PENDING SALE OF PROPERTY NORTH OF THE SYSTEM’S OPERATIONS BUILDING. A SALES AGREEMENT HAD BEEN IN PLACE SINCE 2019, HOWEVER THE PURCHASER ASKED FOR A FOURTH EXTENSION FOLLOWING HIS FAILURE TO CLOSE BY THE AGREED UPON CLOSING DATE. THE BOARD DECIDED NOT TO EXTEND THE AGREEMENT AND THE PROPERTY WILL BE PLACED BACK ON THE MARKET.
PUSSER UPDATED THE BOARD ON NUMEROUS PROJECTS INCLUDING THE NEW NORTH SUBSTATION WHICH HAS NOW BEEN ENERGIZED. HE EXPECTS TWO CIRCUITS TO GO ON LINE IN MID-APRIL WITH ADDITIONAL CIRCUITS GOING ON LINE IN THE COMING MONTHS. THE PROJECT HAS GONE WELL BUT SUPPLY CHAIN ISSUES HAVE CAUSED ITS COMPLETION TO BE FOUR MONTHS BEHIND SCHEDULE.
THIS WAS FINANCE DIRECTOR JOHN CAIN’S FINAL BOARD MEETING PRIOR TO HIS RETIREMENT AFTER FIFTEEN YEARS WITH LUS. BOARD MEMBERS THANKED HIM FOR HIS SERVICE AND WISHED HIM WELL IN HIS RETIREMENT.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, APRIL 28 AT 5:00 PM.
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