LAWRENCE COUNTY SCHOOL SYTEMS HAS ANNOUNCED THAT ALL LAWRENCE COUNTY SCHOOL CAFETERIAS WILL OPERATE UNDER THE COMMUNITY ELIGIBILITY PROVISION (CEP) FOR THE UPCOMING SCHOOL YEAR. THIS PROGRAM ISA FEDERALLY FUNDED NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM AND SCHOOL BREAKFAST PROGRAM UNDER WHICH, ALL STUDENTS ATTENDING SCHOOL IN THE LAWRENCE COUNTY SCHOOL SYSTEM ARE OFFERED A NUTRITIOUS BREAKFAST AND LUNCH EACH SCHOOL DAY AT NO COST, REGARDLESS OF A STUDENT'S ELIGIBILITY STATUS. WHILE A COMPLETE MEAL IS FREE, PARENTS ARE ENCOURAGED TO SEND MONEY WITH STUDENTS FOR EXTRAS, SUCH AS BOTTLED WATER, A SLICE OF PIZZA, JUICE, OR ICE CREAM. YOU WILL NOT NEED TO COMPLETE A FREE AND REDUCED APPLICATION THIS YEAR.
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