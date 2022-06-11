THE ANNUAL BUDGET MEETINGS FOR THE LEWIS COUNTY 911 BOARD OF TRUSTEES ARE SCHEDULED FOR WEDNESDAY AT 10 WITH CONFIRMATION MEETING AT 1. THE MEETING WILL TAKE PLACE AT THE HOWARD MOORE EMERGENCY OPERATIONS CENTER ON COMMERCE DRIVE IN HOHENWALD.
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