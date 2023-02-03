LEWIS COUNTY GOVERNMENT IS PARTNERING WITH THE AMERICAN JOBS CENTER TO PROVIDE TEMPORARY EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR DISLOCATED WORKERS.
THE AJC HAS FEDERAL GRANT MONEY SPECIFICALLY EARMARKED FOR INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN UNEMPLOYED FOR AT LEAST THE LAST SIX WEEKS AND ARE CURRENTLY LOOKING FOR A JOB. THROUGH THIS GRANT, THE COUNTY CURRENTLY HAS LIMITED POSITIONS AVAILABLE FOR EXPERIENCED AND QUALIFIED WORKERS IN THE FOLLOWING DEPARTMENTS: MAINTENANCE, TRANSFER STATION, LITTER PATROL, PARKS & REC. AND OFFICE WORKER. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL (931) 295-3225.
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