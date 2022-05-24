LEWIS COUNTY GOVERNMENT IS SEEKING TWO INDIVIDUALS TO PARTICIPATE IN A TEMPORARY SUMMER YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM AT THE TRANSFER STATION WHILE SCHOOL IS OUT.
POSITION 1 WILL TYPICALLY WORK EVERY MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM, AND EVERY OTHER SATURDAY FROM 8:00AM UNTIL 2:00PM (24 TO 30 HOURS A WEEK).
POSITION 2 WILL TYPICALLY WORK EVERY TUESDAY THROUGH FRIDAY, FROM 2:15PM UNTIL 5:45PM, AND EVERY OTHER SATURDAY FROM 8:00AM UNTIL 2:00PM (14 TO 20 HOURS A WEEK).
APPLICANTS MUST BE BETWEEN 16 AND 19 YEARS OLD, HAVE A VALID TN DRIVERS LICENSE, BE DEPENDABLE AND ABLE TO PERFORM MANUAL LABOR, LIFT HEAVY OBJECTS, WORK IN THE HEAT, AND PASS A DRUG TEST. THE PAY RATE IS $10/HOUR. ANYONE WANTING TO APPLY CAN PICK UP AN APPLICATION AT THE SOLID WASTE OFFICE IN THE OLD LEWIS COUNTY COURTHOUSE, ROOM 106.
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