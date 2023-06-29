LUS AND TVA ASKS THAT DURING THE EXTREMELY HOT WEATHER OVER THE NEXT FEW DAYS, RESIDENTS AND BUSINESSES TAKE SOME SIMPLE STEPS TO HELP LOWER THEIR ENERGY USE.
A FEW EASY STEPS CUSTOMERS CAN TAKE ARE:
O SLIGHTLY TURN YOUR THERMOSTAT UP
O USE CEILING AND PORTABLE FANS TO CIRCULATE AIR EVENLY. BE SURE YOUR CEILING FANS ARE TURNING CLOCKWISE TO PULL AIR DOWN RATHER THAN PULL AIR UP.
O CLOSE WINDOW COVERINGS DURING THE DAY ON THE WEST AND SOUTH SIDES OF YOUR HOME – DIRECT SUNLIGHT CAN ADD SEVERAL DEGREES TO YOUR HOME’S TEMPERATURE
BY TAKING THESE STEPS TO HELP REDUCE THE LOAD ON THE ELECTRIC SYSTEM IT WILL HELP ENSURE THE RELIABILITY OF THE TVA DISTRIBUTION SYSTEM.”
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