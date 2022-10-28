THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, OCTOBER 27TH. DURING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, IT WAS REPORTED THAT THE PURCHASE PRICE FOR NATURAL GAS WAS APPROXIMATELY EIGHTY-FIVE PERCENT HIGHER IN OCTOBER COMPARED TO A YEAR AGO. PRICES ARE EXPECTED TO REMAIN VOLITILE AND HIGH DUE TO FEDERAL ENERGY POLICY, THE WAR IN UKRAINE, AND OTHER FACTORS.
SYSTEM MANAGER VIC PUSSER REPORTED THAT THE TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE FOR NOVEMBER HAS BEEN REDUCED WHICH SHOULD RESULT IN A TWO PERCENT LOWER ELECTRIC BILL FOR LAWRENCE COUNTY RESIDENTS. HE ALSO REPORTED ON THE AVAILABILITY OF AMERICAN RESCUE PLAN MONEY FROM THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE SYSTEM’S PLAN TO APPLY FOR GRANTS UNDER THE PROGRAM. PLANS INCLUDE UPGRADE AND EXTENSIONS OF WATER AND SEWER LINES IN THE L.U.S. SERVICE AREA. HE ALSO REPORTED THAT WORK ON THE LAWRENCEBURG SQUARE IS WRAPPING UP AND RELOCATION OF WATER, GAS, AND SEWER LINES TO MAKE WAY FOR AN AMISH BUGGY LANE ALONG US-43 IS UNDER WAY WITH THE SOUTHERN PORTION NOW BEING COMPLETE. WORK ON THE NEW NORTH ELECTRICAL SUBSTATION IS COMPLETE AND THE FACILITY IS FULLY OPERATIONAL. THE STATUS OF OTHER PROJECTS WAS ALSO DISCUSSED.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022 AT 5:00 PM.
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