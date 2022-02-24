THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, FEBRUARY 24th.. FOLLOWING A DISCUSSION OF ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD APPROVED A ONE HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND DOLLAR PAYMENT TO THE CITY OF LAWRENCEBURG FOR DEBT SERVICE ON THE NEW COLLEGE. THE BOARD ALSO DISCUSSED THE STATUS OF A PROPERTY SALE THAT HAD BEEN ON HOLD PENDING ENVIRONMENTAL REMEDIATION EFFORTS. NECESSARY APPROVALS HAVE NOW BEEN RECEIVED AND THE SALE SHOULD BE COMPLETED BY MID-MARCH.
IN OTHER BUSINESS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER ANNOUNCED THAT A TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL INCREASE RESIDENTIAL POWER BILLS FROM ONE TO THREE DOLLARS IN MARCH. HE REPORTED THAT CONSTRUCTION OF THE NEW NORTH SUBSTATION IS PROGRESSING AND THAT THE FACILITY IS EXPECTED TO GO ON LINE IN APRIL. PUSSER ALSO REPORTED THAT LAWRENCE COUNTY HAS RECEIVED SIX MILLION DOLLARS FROM COVID RELIEF FUNDS THAT WILL BE AVAILABLE TO LOCAL UTILITIES INCLUDING L. U. S. FOR WATER LINE EXTENSIONS. HE REPORTED THAT THE CITY OF LAWRENCEBURG HAS PURCHASED AND WILL PAY THE SYSTEM TO INSTALL L.E.D. STREET LIGHTS ON MAJOR ROADS INSIDE THE CITY. THIS WILL BE A LONG TERM PROJECT DUE TO EXTENDED LEADTIMES FOR THE NEW FIXTURES. THE BOARD ALSO DISCUSSED THE STATUS OF SEVERAL ON-GOING ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, MARCH 24 AT 5:00 PM.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.