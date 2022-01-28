THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, JANUARY 27th. FOLLOWING A PRESENTATION ON THE SYSTEM’S EMPLOYEE PENSION PLAN AND DISCUSSION OF OTHER ROUTINE FINANCIAL MATTERS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER UPDATED THE BOARD ON THE NEW NORTH SUBSTATION WHICH IS NOW SCHEDULED TO GO ONLINE IN APRIL. THE PROJECT HAS BEEN DELAYED BY CONTRACTOR ISSUES RELATED TO THE COVID PANDEMIC. PUSSER ALSO DISCUSSED ISSUES AT THE CROCKETT SUBSTATION WHICH RESULTED IN THREE POWER OUTAGES IN FOUR DAYS AFFECTING UP TO FIVE THOUSAND CUSTOMERS. THE FIRST TWO OUTAGES WERE RELATED TO EACH OTHER WHILE THE THIRD WAS CAUSED BY AN UNRELATED PROBLEM.
IN OTHER BUSINESS, PUSSER REPORTED THAT A TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL RESULT IN A RESIDENTIAL POWER BILL DECREASE RANGING FROM SIX TO TWENTY DOLLARS IN FEBRUARY VERSUS JANUARY. HE EMPHASIZED THAT THIS COULD BE OFFSET BY INCREASED USAGE DURING COLD WEATHE MONTHS. PUSSER ALSO REPORTED THAT THE FEDERAL OSHA VACCINE MANDATE THAT WOULD HAVE APPLED TO L.U.S. EMPLOYEES HAS BEEN WITHDRAWN. THE SYSTEM IS WORKING WITH SEVERAL DEVELOPERS ON WATER AND SEWER LINE CONNECTIONS AND HAS COMPLETED ELECTRICAL WORK ON THE PUBLIC SQUARE PROJECT EXCEPT FOR THE NORTH MILITARY LEG. THE SYSTEM IS WAITING FOR AT&T TO MOVE LINES FROM EXISTING POLES SO THAT UNDERGROUND WIRING CAN BE COMPLETED IN THAT AREA. PUSSER ALSO UPDATED THE BOARD ON VARIOUS OTHER PROJECTS AND THE STATUS OF LITIGATION WITH AN ENVIRONMENTAL GROUP.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, FEBRUARY 24 AT 5:00 PM.
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