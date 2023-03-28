THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON MONDAY, MARCH 27TH. FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS AND UTILITY CONSUMPTION, THE BOARD APPROVED A TWO HUNDRED THOUSAND DOLLAR ECONOMIC COMMUNITY DEVELOPMENT CONTRIBUTION TO THE CITY OF LAWRENCEBURG. THIS IS PART OF AN ANNUAL CONTRIBUTION THAT IS APPLIED TO DEBT SERVICE FOR CONSTRUCTION OF THE NEW COLLEGE. THE BOARD ALSO APPROVED THE TRANSFER OF OWNERSHIP ON PROPERTY LOCATED ON W. O. SMITH DRIVE TO THE CITY OF LAWRENCEBURG.
IN OTHER BUSINESS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER REPORTED THAT THE TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE FOR APRIL HAS BEEN DECREASED WHICH WILL RESULT IN A NEARLY SEVEN PERCENT LOWER ELECTRIC BILL VERSUS MARCH FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS. HE ALSO REPORTED THAT NINE THOUSAND CUSTOMERS WERE AFFECTED BY POWER OUTAGES RESULTING FROM THE WIND STORM ON MARCH 17TH. THE SYSTEM WILL APPLY FOR A THREE HUNDRED THOUSAND DOLLAR REIMBURSEMENT FROM THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY TO COVER LABOR AND MATERIAL FOR REPAIRS INCLUDING REPLACEMENT OF TWENTY-TWO POWER POLES AND NINE TRANSFORMERS. PUSSER UPDATED THE BOARD ON VARIOUS ONGOING PROJECTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES INCLUDING WORK ON THE US-43 AMISH BUGGY LANE. HE ALSO REPORTED THAT ONE THOUSAND ENERGY EFFICIENT L.E.D. STREET LIGHTS HAVE BEEN INSTALLED INSIDE THE LAWRENCEBURG CITY LIMITS.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR MONDAY, MAY 1, 2023 AT 5:00 PM.
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