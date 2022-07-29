THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, JULY 27TH. THIS WAS THE BOARD’S FIRST MEETING IN ITS NEW FISCAL YEAR WITH MICHAEL CRANE BEING SWORN IN AND WELCOMED AS A NEW MEMBER. CATHY MASHBURN AND SHANE HUGHES WERE RE-ELECTED CHAIR AND VICE CHAIR RESPECTIVELY. FOLLOWING A PRESENTATION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD HELD A LENGTHY DISCUSSION ON AN OFFER TO PURCHASE A TRACT OF LAND ALONG NORTH LOCUST AVENUE.
SYSTEM MANAGER VIC PUSSER REPORTED AN INCREASE IN TVA’S FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL RAISE THE AVERAGE RESIDENTIAL CUSTOMER’S ELECTRIC BILL BY SIX PERCENT IN AUGUST. THIS IS IN ADDITION TO AN EXPECTED INCREASE DUE TO HIGH ELECTRICITY CONSUMPTION CAUSED BY THE CURRENT HOT WEATHER. TVA HAS REPORTED THAT TWO DAYS IN JUNE EXPERIENCED THE HIGHEST ELECTRICAL DEMAND IN THE SYSTEM’S HISTORY; BUT THERE WAS STILL SOME RESERVE CAPACITY AVAILABLE. PUSSER ALSO UPDATED THE BOARD ON THE STATUS OF SEVERAL PROJECTS INCLUDING THE NORTH SUBSTATION WHICH IS NOW COMPLETELY ON LINE. TDOT IS PUTTING SEVERAL PROJECTS OUT FOR BID INCLUDING AN EXTENSION OF MOTIVATION DRIVE ACROSS SHOAL CREEK TO BUFFALO ROAD. WORK ON AN AMISH BUGGY LANE ALONG HIGHWAY FORTY-THREE BETWEEN GOOD HOPE ROAD AND MATTOXTOWN ROAD SHOULD BEGIN IN THE NEAR FUTURE.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, AUGUST 25TH AT 5:00 PM.
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