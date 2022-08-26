THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, AUGUST 25TH. THE BOARD HEARD A PRESENTATION ON THE NATURAL GAS MARKET AND PROSPECTS FOR MAJOR PRICE INCREASES OVER THE NEXT TWO YEARS. THE CURRENT DEMAND FOR NATURAL GAS IS HIGH DUE TO FEDERAL ENVIRONMENTAL POLICIES THAT ARE DISCOURAGING THE USE OF COAL AND FUEL OIL FOR POWER GENERATION AND HOME HEATING. POLICIES ARE ALSO CREATING UNCERTAINTY AMONG GAS PRODUCERS WHO ARE RELUCTANT TO DRILL FOR ADDITIONAL SUPPLY. HOME OWNERS WHO HEAT WITH NATURAL GAS AND INDUSTRIES THAT USE NATURAL GAS FOR PROCESSING WILL LIKELY SEE A SUBSTANTIAL INCREASE IN COST AS WINTER APPROACHES.
FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER UPDATED THE BOARD ON THE STATUS OF SEVERAL PROJECTS INCLUDING RENOVATIONS TO THE LAWRENCEBURG SQUARE AND UTILITY EXTENSIONS TO SERVICE NEW RESIDENTIAL DEVELOPMENTS. A REDUCTION IN TVA’S FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL REDUCE THE AVERAGE RESIDENTIAL CUSTOMER’S ELECTRIC BILL BY ELEVEN PERCENT IN AUGUST, HOWEVER INCREASED DEMAND DUE TO HOT WEATHER WILL LIKELY OFFSET MOST OF THE DECREASE. LUS IS CURRENTLY WORKING ON GAS, WATER, AND SEWER LINES THAT WILL BE IMPACTED BY THE CONSTRUCTION OF AN AMISH BUGGY LANE ALONG US-43 FROM NEW HOPE ROAD TOWARDS NORTH LOCUST AVENUE.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, SEPTEMBER 22nd AT 5:00 PM.
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