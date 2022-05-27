THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, MAY 26TH. FOLLOWING A DISCUSSION OF ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD HEARD A PRESENTATION BY BLAKE STAGGS ON THE SYSTEM’S GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM. THE G. I. S. COLLECTS AND MANAGES TECHNICAL DATA FROM DEVICES ACROSS THE SYTEM AND DISPLAYS IN A MAP FORMAT FOR ANALYSIS AND DECISION MAKING. IT IS ESPECIALLY USEFUL FOR L.U.S. PERSONNEL WHO ARE WORKING IN THE FIELD.
IN OTHER BUSINESS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER ANNOUNCED THAT AN INCREASE IN THE T.V.A. FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL INCREASE MONTHLY POWER BILLS BY ZERO POINT TWO FIVE PERCENT IN JUNE. HE ALSO REPORTED ON THE STATUS OF VARIOUS PROJECTS INCLUDING THE NEW NORTH SUBSTATION WHICH IS CURRENTLY GOING ON LINE. SUPPLY CHAIN ISSUES HAVE DELAYED FULL COMPLETION OF THE PROJECT. WORK ON THE LAWRENCEBURG SQUARE PROJECT HAS MOVED TO NORTH MILITARY AVENUE BETWEEN WEST GAINES STREET AND THE POST OFFICE. WORK BY A T & T TO CLEAR POLES ALONG EAST GAINES STREET IS NEARING COMPLETION. THE MEETING CONCLUDED WITH THE BOARD APPROVING A LETTER OF INTENT CONCERNING SALE OF PARCEL OF LAND LOCATED ALONG NORTH LOCUST AVENUE. .
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, JUNE 26TH AT 5:00 PM.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.