THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, APRIL 28 th . FOLLOWING A DISCUSSION OF ROUTINE FINANCIAL MATTERS, THE BOARD APPROVED A SEVENTY-FIVE THOUSAND DOLLAR CONTRIBUTION TO THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER’S ECONOMIC DEVELOPMENT FUND. THE BOARD ALSO AWARDED A FIVE HUNDRED AND SEVENTEEN THOUSAND DOLLAR CONTRACT FOR ONGOING REPLACEMENT OF STEEL WATER MAINS WITH PVC.
IN OTHER BUSINESS, SYSTEM MANAGER VIC PUSSER ANNOUNCED THAT A REDUCTION IN THE T.V.A. FUEL ADJUSTMENT CHARGE WILL DECREASE MONTHLY POWER BILLS BY ZERO POINT TWO THREE PERCENT IN MAY. HE ALSO REPORTED ON A NEW MARK FIELDS MEMORIAL SCHOLARSHIP THAT IS BEING TWO THIRDS FUNDED BY T.V.A. WITH L.U.S. MAKING UP THE
REMAINING THIRD. ONE STUDENT FROM EACH OF LAWRENCE COUNTY’S THREE HIGH SCHOOLS WILL BE AWARDED A FIVE THOUSAND DOLLAR SCHOLARSHIP FOR A LINEMAN PRE-APPRENTICE COURSE AT COLUMBIA STATE COMMUNITY COLLEGE. WINNERS HAVE BEEN SELECTED AND THE
SCHOLARSHIPS WILL BE PRESENTED AT EACH SCHOOL'S AWARDS BANQUET. PUSSER UPDATED THE BOARD ON NUMEROUS PROJECTS INCLUDING THE NEW NORTH SUBSTATION WHICH WILL GO FULLY ON LINE IN MID MAY. HE REPORTED THAT SUPPLY CHAIN ISSUES ARE MAKING IT EXTREMELY DIFFICULT TO OBTAIN GROUND MOUNTED ELECTRICAL TRANSFORMERS AND OTHER ELECTRICAL SUPPLIES. PUSSER ALSO REPORTED THAT TWELVE POWER POLES WERE BROKEN DURING A RECENT SEVERE WEATHER EVENT, HOWEVER LINE CREWS WERE ABLE TO RESTORE POWER TO AFFECTED AREAS BY THE NEXT MORNING. COMPLETION OF THE LAWRENCEBURG SQUARE PROJECT IS WAITING FOR A T &T TO CLEAR OVERHEAD LINES FROM POLES ALONG WEST GAINES STREET. A T &T IS CURRENTLY WORKING ON THIS ITEM.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, MAY 26 TH AT 5:00 PM.
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