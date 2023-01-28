LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM MANAGER VIC PUSSER DISCUSSED COLD WEATHER INDUCED ROLLING BLACKOUTS THAT AFFECTED OVER 11,000 L.U.S. CUSTOMERS ON CHRISTMAS EVE. BLACKOUTS WERE MANDATED BY TVA DUE TO ITS LOSS OF A LARGE COAL GENERATING PLANT IN CUMBERLAND CITY PLUS SEVERAL SMALL NATURAL GAS PLANTS THROUGHOUT ITS SERVICE AREA. PUSSER ALSO DISCUSSED THE STATUS OF ONGOING PROJECTS INCLUDING CONSTRUCTION OF THE AMISH BUGGY LANE, SEWER INSTALLATION IN A NEW SUBDIVISION, AND UPCOMING INSTALLATION OF A.M.I. GAS AND WATER METERS. HE REPORTED THAT TVA WILL BE INCREASING ITS JANUARY FUEL ADJUSTMENT CHARGE WHICH WILL RAISE THE AVERAGE RESIDENTIAL CUSTOMER’S POWER BILL BY FOUR PERCENT PER KILOWATT HOUR. THERE HAS BEEN A SLIGHT DECREASE IN THE RATE FOR NATURAL GAS PURCHASED BY THE SYSTEM.
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, FEBRUARY 23, AT 5 PM.
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