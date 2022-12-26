THE LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM BOARD OF DIRECTORS HELD ITS REGULAR MONTHLY MEETING ON THURSDAY, DECEMBER TWENTY SECOND.. FOLLOWING A DISCUSSION ON ROUTINE FINANCIAL MATTERS AND UTILITY CONSUMPTION, THE BOARD APPROVED A FIVE PERCENT COST OF LIVING PAY INCREASE FOR SYSTEM EMPLOYEES. THE BOARD ALSO APPROVED THE PURCHASE OF A BUCKET TRUCK AND A DERRICK TRUCK AT A TOTAL COST OF EIGHT HUNDRED THOUSAND DOLLARS. BOTH ITEMS HAVE AN EXTENDED MANUFACTURING LEADTIME WITH DELIVERIES EXPECTED IN LATE TWENTY TWENTY-FOUR AND EARLY TWENTY TWENTY-FIVE.
THE BOARD APPROVED NEW OPERATING HOURS FROM SEVEN THIRTY AM UNTIL FOUR PM FOR THE SYSTEM’S DOWNTOWN BUSINESS OFFICE. CUSTOMERS MAY ALSO PAY BILLS AT KIOSKS LOCATED THROUGHOUT THE COUNTY, CERTAIN BANK LOCATIONS, AND ON LINE THROUGH THE L U S WEBSITE.
SYSTEM MANAGER VIC PUSSER REPORTED THAT THE TVA FUEL ADJUSTMENT CHARGE FOR JANUARY HAS BEEN INCREASED WHICH WILL RESULT IN A TWO PERCENT HIGHER ELECTRIC BILL VERSUS DECEMBER FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS. HE ALSO REPORTED THAT THE SYSTEM HAS RECEIVED A TVA GRANT FOR INSTALLATION OF AN ELECTRIC VEHICLE FAST CHARGING STATION IN DUNN. THIS WILL BE THE FIRST FAST CHARGING STATION ALONG THE US SIXTY-FOUR CORRIDOR BETWEEN MEMPHIS AND CHATTANOOGA WITH COMPLETION PLANNED FOR LATE JANUARY OR FEBRUARY. PUSSER UPDATED THE BOARD ON NUMEROUS ACTIVITIES INCLUDING COMPLETION OF THE LAWRENCEBURG SQUARE, UTILITY WORK FOR AN AMISH BUGGY LANE ALONG US FORTY-THREE, UTILITY POLE REPLACEMENTS IN THE ETHRIDGE AREA, AND OTHER PROJECTS..
THE NEXT L. U. S. BOARD MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR THURSDAY, JANUARY 26, 2023 AT 5:00 PM.
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