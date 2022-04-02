LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEM HAS ANNOUNCED A SCHEDULED POWER OUTAGE FOR MONDAY FROM 9 TO 12.
THE ELECTRIC OUTAGE WILL AFFECT A VERY LARGE PORTION OF NORTHWESTERN LAWRENCE COUNTY.
THE PURPOSE OF THIS OUTAGE IS TO UPGRADE EXISTING SERVICE.
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