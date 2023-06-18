THE INAUGURAL MAKE MUSIC DAY FESTIVAL IS SCHEDULED FOR JUNE 21ST IN FLORENCE. THE FREE, CITY WIDE DAY OF MUSIC WILL BE HELD ANNUALLY ON THE 21ST, THE LONGEST DAY OF THE YEAR. THE FESTIBAL IS PART OF A LARGER INTERNATIONAL SUMMER SOLSTICE MUSIC CELEBRATION OCCURRING IN 1,000+ CITIES ACROSS THE GLOBE. THE EVENT IS OPEN TO MUSIC MAKERS OF ALL AGES, SKILL LEVELS AND MUSICAL PERSUASIONS.
VENUES, INCLUDING BUSINESSES, PARKS, AND CHURCHES, CAN REGISTER AND REQUEST PERFORMERS. FOR MORE INFORMATION GO TO FLORENCE.MAKEMUSICDAY.ORG.
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