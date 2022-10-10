THE MAURY COUNTY FIRE DEPARTMENT (MCFD) DISTRICT HAS ANNOUNCED THE DONATION OF $100,000.00 FROM A TOTAL OF 26 MIDDLE TENNESSEE HOMEBUILDERS. THIS MONEY WAS DONATED TO BUILD A NEW FIRE TRUCK TO BE ASSIGNED TO MAURY COUNTY FIRE STATION 12W WHICH WILL SERVE AS A QUICK ATTACK RESPONSE VEHICLE AND WILL ALLOW MAURY COUNTY VOLUNTEER FIREFIGHTERS TO ARRIVE ON-SCENE QUICKLY AND REDUCE WEAR AND TEAR ON FULL SIZE FIRE APPARATUS.
MAURY COUNTY FIRE DEPARTMENT IS AN ALL-VOLUNTEER AGENCY, PROVIDING FIRE, RESCUE, AND HAZARDOUS MATERIALS RESPONSE TO THE UNINCORPORATED AREAS OF MAURY COUNTY. TWELVE FIRE STATIONS, SPACED THROUGHOUT THE 616 SQUARE MILES OF MAURY COUNTY, RESPOND ON AVERAGE TO OVER 1,250 CALLS OF SERVICE PER YEAR. OVER 120 AMAZING VOLUNTEERS GIVE OF THEIR TIME TO TIRELESSLY SERVE THE CITIZENS AND VISITORS OF MAURY COUNTY.
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