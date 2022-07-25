MAURY COUNTY FIRE DEPARTMENT WAS CALLED TO ASSIST A MOTHER GIVING BIRTH IN THE AREA OF PULASKI HIGHWAY EARLY SUNDAY MORNING AT 1:15AM. THE PATIENT WAS ON HER WAY TO DELIVER AT THE HOSPITAL AND COULDN’T MAKE IT THERE IN TIME.
FOUR MAURY COUNTY FIREFIGHTERS RESPONDED (AN EMERGENCY MEDICAL RESPONDER AND THREE PARAMEDICS) ARRIVED ON SCENE TO ASSIST THE MOTHER IN DELIVERY JUST MINUTES AFTER ARRIVAL. A HEALTHY BABY GIRL WAS SUCCESSFULLY DELIVERED IN A CHURCH PARKING LOT AT 1:32AM THIS MORNING.
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