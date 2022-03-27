THE MAURY COUNTY PUBLIC SCHOOLS BOARD IS SEEKING THE PUBLIC’S HELP WITH THEIR SCHOOL BOARDS’ OWN SELF EVALUATION TOOL THAT THEY TAKE EACH YEAR.
FOR MORE INFORMATION AND A LINK GO TO MAURYK12.ORG. THE FORM WILL CLOSE ON MAY 20TH.
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