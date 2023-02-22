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THE MAURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT HAS POSTED THEIR NEW WANTED PERSON BULLETIN.  THE FOLLOWING INDIVIDUALS ARE INCLUDED ON THE LIST AND HAVE WARRANTS FOR VARIOUS CHARGES.  

JEFFERY DALE

MELVIN DODSON

CLINT WATKINS

JAMES HATTON

THOMAS WELLS

TRAVIS CARTER

ASHLEY HAMMOX

DIAMOND BOBBITT

KRISTEN STINSON

SARAH STREET

TO VIEW A PICTURE OF THE INDIVIDUALS, GO THE MAURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT FACEBOOK PAGE. IF ANYONE HAS INFORMATION ON THESE SUBJECTS CALL 931- 375-6606.

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