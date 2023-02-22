THE MAURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT HAS POSTED THEIR NEW WANTED PERSON BULLETIN. THE FOLLOWING INDIVIDUALS ARE INCLUDED ON THE LIST AND HAVE WARRANTS FOR VARIOUS CHARGES.
JEFFERY DALE
MELVIN DODSON
CLINT WATKINS
JAMES HATTON
THOMAS WELLS
TRAVIS CARTER
ASHLEY HAMMOX
DIAMOND BOBBITT
KRISTEN STINSON
SARAH STREET
TO VIEW A PICTURE OF THE INDIVIDUALS, GO THE MAURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT FACEBOOK PAGE. IF ANYONE HAS INFORMATION ON THESE SUBJECTS CALL 931- 375-6606.
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