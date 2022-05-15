MAURY REGIONAL MEDICAL CENTER HAS EARNED THE JOINT COMMISSION’S GOLD SEAL OF APPROVAL® FOR ADVANCED TOTAL HIP AND KNEE REPLACEMENT CERTIFICATION BY DEMONSTRATING CONTINUOUS COMPLIANCE WITH ITS PERFORMANCE STANDARDS.
THE CERTIFICATION, OFFERED IN COLLABORATION WITH THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS, FOCUSES ON THE PRE-SURGICAL ORTHOPEDIC CONSULTATION TO THE INTRAOPERATIVE, HOSPITALIZATION OR AMBULATORY SURGICAL CENTER ADMISSION, REHABILITATION ACTIVITIES AND FOLLOW-UP VISIT WITH THE ORTHOPEDIC SURGEON.
MAURY REGIONAL MEDICAL CENTER’S TOTAL HIP AND TOTAL KNEE PROGRAM HAS BEEN CERTIFIED BY THE JOINT COMMISSION FOR MORE THAN TEN YEARS.
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