TWO MEMBERS OF THE 22ND JUDICIAL DISTRICT RECOVERY COURT TEAM WERE ELECTED TO THE TENNESSEE ASSOCIATION OF RECOVERY COURT PROFESSIONALS (TARCP) BOARD OF DIRECTORS AT THE ORGANIZATION’S RECENT CONFERENCE.
THE LOCAL PROGRAM COORDINATOR, TAMARA ROBINSON, WILL SERVE AS THE MIDDLE TENNESSEE REPRESENTATIVE DURING THE 2023-2025 TERM. LAWRENCE COUNTY COURTROOM SECURITY DIRECTOR ANTHONY WASHBURN WILL SERVE AS THE EX OFFICIO LAW ENFORCEMENT REPRESENTATIVE ON THE TARCP BOARD.
LAWRENCE COUNTY’S RECOVERY COURT STARTED IN 2018 AS THE FIRST IN THE 22ND JUDICIAL DISTRICT. TODAY ALL FOUR COUNTIES ARE INVOLVED WITH A TOTAL OF 24 CURRENT PARTICIPANTS: 10 FROM LAWRENCE COUNTY; TWO FROM GILES; ONE FROM WAYNE; AND 11 FROM MAURY.
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