A LAUDERDALE COUNTY SHERIFF’S OFFICE EMPLOYEE AND AN INMATE HAS DISAPPEARED AFTER LAST BEING SEEN AT THE DETENTION CENTER AROUND 9:30 AM FRIDAY MORNING.
VICKI WHITE, ASSISTANT DIRECTOR OF CORRECTIONS WAS TRANSPORTING INMATE CASEY COLE WHITE TO THE COURTHOUSE.
WHITE IS BEING HELD ON CAPITAL MURDER CHARGES AND IF LOCATED SHOULD NOT BE APPROACHED.
THE TWO WERE DISCOVERED MISSING FRIDAY AFTERNOON AND THE VEHICLE THAT WERE LAST SEEN IN WAS FOUND IN A LOCAL SHOPPING PARKING LOT IN ALABAMA.
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