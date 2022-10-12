THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT IS SEEKING THE PUBLICS HELP TO LOCATE 30-YEAR-OLD MISSING PERSON ROBERT (BOBBY) WILLIAM SHERWOOD. ROBERT WAS LAST SEEN IN THE AREA OF HAMPSHIRE PIKE IN COLUMBIA ON 10/03/2022. HE IS 6’5” TALL, WEIGHING 220 LBS. WITH BROWN HAIR AND BROWN EYES AND WAS LAST SEEN DRIVING HIS SILVER 2011 HYUNDAI ELANTRA TENNESSEE LICENSE PLATE 9L30R0.
ANY PERSON WITH ADDITIONAL INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT COLUMBIA POLICE DEPARTMENT DISPATCH AT 931-388-2727.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.