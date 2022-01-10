MUSCLE SHOALS CITY COUNCIL MEMBERS HAVE AGREED TO REINSTATE THE POSITION OF ASSISTANT FIRE CHIEF. THE TIMES DAILY REPORTS, THE DECISION CAME AT THE REQUEST OF FIRE CHIEF SHAWN MALONE, WHO ADVISED WITH THE GROWTH OF THE CITY AND THE ANTICIPATED GROWTH OF THE DEPARTMENT THE POSITION IS MUCH NEEDED. IN 2019, THE POSITION OF ASSISTANT FIRE CHIEF BECAME A TRAINING OFFICER POSITION AFTER MALONE WAS PROMOTED TO CHIEF. THE POSITION WILL PAY $29.46 AN HOUR AND WILL SERVE AS SECOND IN COMMAND AND WILL ALSO HANDLE TRAINING DUITES.
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