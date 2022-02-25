muscle shoals drug arrest

THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT AND THE COLBERT COUNTY DRUG TASK FORCE JOINED TOGETHER THIS WEEK IN AN EFFORT TO COMBAT DANGEROUS DRUGS. ON TUESDAY, OFFICERS WITH MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT WERE INVESTIGATING A POSSIBLE BURGLARY AT A RESIDENCE ON EDISON AVENUE AND WHILE SPEAKING WITH A POSSIBLE SUSPECT OF THE BURGLARY, DISCOVERED THE SUSPECT TO BE IN POSSESSION OF A TOTAL OF 2 OUNCES OF CRACK COCAINE AND POWDER COCAINE; WITH AN APPROXIMATE STREET VALUE OF $4,000. THE SUSPECT WAS IDENTIFIED AS, 64-YEAR-OLD, STEPHEN DARNELL CAIN OF MUSCLE SHOALS. THE ONGOING INVESTIGATION INTO CAIN’S DRUG ACTIVITY LEAD MUSCLE SHOALS POLICE OFFICERS AND AGENTS WITH THE COLBERT COUNTY DRUG TASK FORCE TO A LOCAL STORAGE UNIT INSIDE THE CITY LIMITS OF MUSCLE SHOALS. A SEARCH WARRANT WAS OBTAINED FOR ONE OF THE STORAGE UNITS AND RESULTED IN THE DISCOVERY OF 30 OUNCES OF COCAINE (STREET VALUE $58,000), $44,100 IN U.S. CURRENCY AND 4 HANDGUNS, WITH 1 BEING REPORTED STOLEN
CAIN WAS TRANSPORTED TO THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT AND CHARGED BY THE COLBERT COUNTY DRUG TASK FORCE WITH TRAFFICKING IN DANGEROUS DRUGS AND IS CURRENTLY BEING HELD IN THE COLBERT COUNTY JAIL.
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