ON FRIDAY, SEPTEMBER 16TH AT APPROXIMATELY 9:30 PM, OFFICERS WITH THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT WERE DISPATCHED TO A TRAFFIC ACCIDENT INVOLVING A MOTORCYCLE IN THE AREA OF ASHLEY DRIVE IN THE CORNELIUS LANDING SUBDIVISION.
ONCE OFFICERS WERE ON SCENE, ALONG WITH THE MUSCLE SHOALS FIRE DEPARTMENT AND MEDICAL PERSONNEL, THEY IMMEDIATELY BEGAN TENDING TO TWO ACCIDENT VICTIMS. AIR MEDEVAC HAD ALREADY BEEN DISPATCHED TO THE AREA. DUE TO THE SEVERITY OF THE ACCIDENT AND INJURIES, IT WAS DETERMINED THAT TRAFFIC HOMICIDE INVESTIGATORS WERE NEEDED TO REPORT TO THE SCENE. CASSANDRA JOY SEAL, 38 OF MUSCLE SHOALS, WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE. AARON MATTHEW STEBER, 34 OF MUSCLE SHOALS, WAS TRANSPORTED TO HUNTSVILLE HOSPITAL FOR HIS INJURIES. STEBER IS EXPECTED TO MAKE A FULL RECOVERY PER INFORMATION PROVIDED TO THE MUSCLE SHOALS POLICE THI’S FROM HUNTSVILLE HOSPITAL PERSONNEL. THIS ACCIDENT IS STILL UNDER INVESTIGATION BY THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HOMICIDE INVESTIGATORS.
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