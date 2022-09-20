THE PERRY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT IS ALERTING THE PUBLIC OF A CRUEL SCAM HAPPENING TO INDIVIDUALS IN THE PERRY COUNTY AREA. THE CALLERS ALLEGE THAT THEY HAVE AN INDIVIDUALS LOVED ONE AND WILL KILL THEM IF THEY DON'T COOPERATE AND SEND THEM MONEY. THESE CALLS ARE PROVEN TO BE FAKE BUT ARE COMING FROM THE SAME NUMBER IN AT LEAST TWO OF THE INCIDENTS.
IT IS BEING INVESTIGATED, BUT THE NUMBER IS LIKELY TO CHANGE AS IN MOST OF THESE CASES IT'S A SPOOFED, OR FAKE, PHONE NUMBER. IF A CALL LIKE THIS HAPPENS TO YOU, PLEASE CALL PERRY COUNTY DISPATCH AT 931-589-3911 TO REPORT TO A DEPUTY.
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