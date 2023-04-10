THE POPE’S TAVERN MUSEUM WILL HOST A JUNIOR ARCHAEOLOGY CAMP FOR STUDENTS IN GRADES 1-12 FROM MONDAY, JUNE 12 THROUGH FRIDAY, JUNE 16TH, 2023. THE CAMP WILL BE DIVIDED INTO THREE GROUPS BASED ON AGE:
GROUP 1: GRADES 1-4, 9-11AM
GROUP 2: GRADES 5-8, 1-3PM
GROUP 3: GRADES 9-12, 1-3PM
THE CAMP WILL INTRODUCE STUDENTS TO THE CONCEPTS OF ARCHAEOLOGY THROUGH HANDS-ON INVESTIGATION AND RESEARCH. STUDENTS WILL LEARN HOW TO RESEARCH, PLAN, EXCAVATE, AND PROCESS ARTIFACTS AT POPE’S TAVERN MUSEUM. APPLICATIONS ARE AVAILABLE AT POPE’S TAVERN MUSEUM, THE KENNEDY-DOUGLASS CENTER FOR THE ARTS, AND ONLINE AT WWW.FLORENCEALMUSEUMS.COM.
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